Минлесхоз допустил, что леса Татарстана закроются для посещений в третий раз

Запрет на посещение лесов Татарстана действует до конца августа, но при необходимости он может быть продлен еще на 21 день. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В связи с высоким классом пожарной опасности запрет на посещение лесов действует до конца августа. При необходимости мы его продлим еще на 21 день. Люди должны относиться к этому с пониманием», — сказал он.

Министр уточнил, что в этом году в Татарстане складывается достаточно неординарная лесопожарная обстановка. Весна была затяжной и холодной, июнь — прохладным и дождливым. Ситуация кардинально изменилась в июле, когда на территории республики установилась жаркая погода. Так, иногда температура воздуха поднималась до 31 градуса и более.

В связи с этим с 8 июля в некоторых районах на 21 день ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах.14 июля список районов был расширен. В перечень, где действовало ограничение, вошли леса, расположенные на землях лесного фонда в границах 36 муниципальных районов и Казани.

Второе ограничение было введено в августе Минлесхозом РТ. Оно действует с 9-го числа на всей территории Татарстана.