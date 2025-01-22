Минлесхоз РТ: Увеличение расчетной лесосеки позволит поднять зарплату работникам отрасли

Минлесхозом Татарстана совместно с Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», предусматривающий двукратное увеличение расчетной лесосеки. Инициатива уже принята в первом чтении в ноябре 2024 года, в настоящее время разрабатываются поправки к законопроекту.

Об этом процессе рассказал сегодня на итоговом заседании коллегии Минлесхоза РТ в Казани глава ведомства Равиль Кузюров.

«При утверждении данного законопроекта появится возможность реализации механизма последующего участия на аукционах лесхозов, тем самым увеличится освоение расчетной лесосеки. Законопроект позволит создать условия для более эффективной экономической деятельности лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату работников учреждений и поступление налоговых платежей во все уровни бюджетной системы», — пояснил Кузюров.

По его словам, расчетная лесосека в 2024 году в республике освоена в объеме 600 тыс. куб. метров, это 37%, что соответствует индикатору по данному показателю.

«Обеспечение освоения установленного объема древесины имеет важное значение не только для экологии, но и для экономики», — подчеркнул министр лесного хозяйства Татарстана.