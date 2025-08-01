В Минлесхозе РТ рассказали, когда закончится пожароопасный период в лесах

В этом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана будет закрыт ориентировочно в середине октября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Впереди еще август, а также осенний период, когда высок риск возникновения осенних лесных пожаров», – отметили в пресс-службе.

Ограничение пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств в этом году в республике вводилось один раз – с 31 мая до 20 июня.

В 2024 году в связи с действием высокого класса пожарной опасности в нашем регионе ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств вводились три раза. Они действовали до 17 октября.