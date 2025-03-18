Минлесхоз РТ спрогнозировал ранее начало пожароопасного сезона в лесах

В этом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана будет напряженным. Причиной тому послужили теплая зима и дефицит снега, что привело к недостаточному увлажнению почвы. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

«Это создает серьезные предпосылки для возникновения возгораний, мы должны быть готовы к любым вызовам. Сейчас, в марте, мы наблюдаем, что температура воздуха уже выше нуля, и, по предварительным прогнозам, пожароопасный сезон в лесах может быть открыт в конце марта. Это раньше, чем в прошлом году, когда сезон начался 15 апреля и продлился до 25 октября, составив 193 дня», – сказал он.

Специалисты министерства предприняли меры для обеспечения безопасности лесов. Так, разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2025 год.

«План включает в себя множество ключевых аспектов, необходимых для эффективного реагирования на возможные угрозы. В нем содержатся сведения о лесах республики, численности лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. Мы четко прописали порядок привлечения и использования этих средств в зависимости от уровня пожарной опасности в лесах, что позволит быстро реагировать на любые изменения ситуации», – отметил Кузюров.

В документе прописан алгоритм взаимодействия Минлесхоза РТ с ГУ МЧС России по РТ и администрациями районов республики.

«Это сотрудничество крайне важно, поскольку только совместными усилиями мы сможем обеспечить максимальную безопасность и защиту наших лесных массивов», – отметил Кузюров.

По словам министра, в республике проведены многочисленные встречи с главами сельских поселений, населением, арендаторами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями. На сходах граждан особое внимание уделялось разъяснению необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

«После схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды представители госвласти, местного самоуправления, учреждения и организации, <…> владеющие или пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и леса. Необходимо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером», – пояснил Кузюров.