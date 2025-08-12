Минлесхоз РТ составляет план по охране и защите леса на 10 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проводят работы по лесоустройству. Сейчас полевые и камеральные работы ведут в Нурлатском лесничестве на площади 89,1 тыс. га, сообщил «Татар-информу» начальник отдела гослесного реестра, использования лесов и лесоустройства Минлесхоза РТ Алексей Мосунов.

«Также подготовительные работы проводятся на территории Буинского лесничества на площади 18,7 тыс. га, Лениногорского – на 52,9 тыс. га и Мамадышского лесничества – на 46,4 тыс. га. Проведение лесоустройства – ключевой этап в обеспечении устойчивого развития лесного хозяйства республики», – заметил он

Благодаря современным методам исследований лесники республики получают точные данные о состоянии леса, что позволяет сформировать эффективный план мероприятий по охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений на предстоящие 10 лет.

«Под лесоустройством подразумевают разработку плана мероприятий, направленных на рациональное использование, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту леса, повышение культуры ведения лесного хозяйства. Такие работы длятся около двух лет. Причем полный цикл состоит из трех периодов – подготовительного, полевого и камерального», – отметил Мосунов.