Минлесхоз РТ сообщил о выполнении в 2023 году ключевого показателя нацпроекта «Экология»

Леса Татарстана занимают более 1,2 млн га, лесистость составляет 17,5%. Средний возраст зелёных насаждений в регионе — 54 года, а запасы лесных ресурсов составляют 206 млн кубических метров. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В 2023 году деятельность лесного хозяйства была направлена на реализацию регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Ключевым показателем проекта является „отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“. Плановое значение показателя составляло 90,3 %, и он успешно перевыполнен», — отметил он.

Все лесохозяйственные мероприятия в прошлом году были выполнены. Так, лесовосстановительные работы на землях лесного фонда были проведены на площади более 3,6 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади 1,4 тыс. га.

«При поддержке Раиса республики Рустама Минниханова действует отраслевая программа „Развитие лесного хозяйства РТ“, на основании которой при сотрудничестве с Минсельхозом РТ были проведены работы по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади 1,2 тыс га. Подведомственными учреждениями проведены работы по закладке защитных лесных насаждений для компенсации выбросов парниковых газов на площади 500 га», — сказал Кузюров.

Также в прошлом году арендаторы лесных участков, проводившие рубку лесных насаждений, провели работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 172 га. Всего в прошлом году лесники региона провели работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на площади более 5 тыс. га.

«Для сохранности созданных лесных культур проводится комплекс мероприятий по агротехническим уходам. Данные работы в прошлом году проведены на площади более 13 тыс. га. В весенне-осенний период проведено дополнение лесных культур на площади 4 тыс. га и подготовка почвы под лесные культуры на площади 1,4 тыс. га», — подчеркнул спикер.

За год специалистами отрасли было заготовлено более 12 тыс. кг семян основных лесообразующих пород, в том числе 730 кг хвойных. В 2023 году в 51-м лесном базисном питомнике региона было выращено более 34 млн. штук стандартного посадочного материала, в том числе 12 млн. штук с закрытой корневой системой. Такое количество посадочного материала является достаточным для создания лесных культур и защитных лесных насаждений в новом году, пояснил Кузюров.

Заседание коллегии проходит в здании Минлесхоза РТ, в его работе принимают участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и другие.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.