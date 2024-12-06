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Минлесхоз РТ сообщил о трехкратном сокращении числа возгораний возле лесов
Число возгораний возле лесов Татарстана в текущем 2024 году сократилось в три раза по сравнению с прошлым 2023 годом. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Климатические условия были в помощь — осадки и заморозки на почве. Самые напряженные для нас, лесников, дни пожароопасного периода — весной, после схода снежного покрова, до появления „зеленки“, а также осенью, когда завершаются сельскохозяйственные работы на полях и недостаточно осадков», — пояснил он.
Пожароопасный сезон в лесах прошел в штатном режиме и завершился 25 октября. Его продолжительность составила 193 дня. За этот период было зарегистрировано 368 термических точек и 253 возгорания на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 4,3 гектара.
Во время пожароопасного сезона велся системный космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, выполнялся комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, а также проводилась разъяснительная работа с населением. В связи с высоким классом пожарной опасности в этом году три раза вводились ограничения на пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств.
При этом в Татарстане в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» были проведены работы по лесовосстановлению на площади 2782 гектаров, добавил Кузюров.
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