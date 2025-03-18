Минлесхоз РТ сообщил о старте лесокультурного сезона в первой декаде апреля

Ранняя весна внесла коррективы в работу лесников Татарстана. Ориентировочно лесокультурный сезон откроют в первой декаде апреля, сообщил сегодня глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

«Подготовка к лесокультурной кампании идет полным ходом. В настоящее время специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по «чернению снега» – разбрасыванию золы на участки посевных отделений в питомниках в целях ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве», – сообщил он.

Лесовосстановление в этом году в лесном фонде проведут в рамках нового регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия направят 59 млрд рублей.