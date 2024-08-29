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Минлесхоз Татарстана сообщил о сокращении возгораний возле лесов в пять раз
На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 277 термических точек и 161 возгорание на земле, граничащей с лесным фондом. Число термоточек в этом году уменьшилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество возгораний сократилось в пять с лишним раз. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Лаишевском (13 случаев), Чистопольском (9), Елабужском (9), Зеленодольском (8) и Верхнеуслонском (8) районах», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Также в этом году зафиксировано два лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площади более 2 га.
В этом году в Татарстане два раза вводились ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Они действовали с 14 июня по 25 июля. В 2023 году в связи с установлением высокого класса пожарной опасности из-за жары и засухи в лесах республики шесть раз вводили ограничения на пребывание граждан в лесах, на въезд в них транспорта, а также проведения определенных видов работ. Меры действовали до 16 октября.
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