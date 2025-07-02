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Общество 2 июля 2025 11:37

Минлесхоз РТ сообщил о снижении класса пожарной опасности в лесах

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По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», в Татарстане с начала года зарегистрированы 432 термические точки и 335 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

В этом году число термоточек больше в 2,2 раза, а возгораний – в 2,6 раза по сравнению с пошлым годом.

«Пожаров на землях лесного фонда в этом году не зарегистрировано», – сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По его словам, пожароопасный сезон в лесах республики «проходит в штатном режиме».

«Прошедшие на территории республики дожди снизили класс пожарной опасности в лесах. Тем не менее, погодные условия могут измениться в любой момент, впереди большая часть лета, поэтому мы не снижаем контроль за лесопожарной обстановкой», – добавил Сенгатуллин.

#минлесхоз рт #леса #пожароопасный период
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