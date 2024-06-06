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Минлесхоз РТ сообщил о семикратном сокращении количества возгораний возле леса
С начала года в Татарстане зарегистрировано 150 термических точек и 98 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Число таких возгораний сократилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 877 термических точек и более 740 случаев возгораний. Сокращение числа подобных происшествий в этом году объясняется благоприятными погодными условиями – большая часть мая была холодной», – сообщил «Татар-информу» первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
По его словам, наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Лаишевском (11 случаев), Елабужском и Чистопольском районах (по 6 случаев). К счастью, лесных пожаров пока не было.
«Оперативную обстановку в лесах мы держим на постоянном контроле. По прогнозу метеорологов, лето будет жарким. В случае установления высокого класса пожарной опасности будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – добавил Зарипов.
Для предупреждения, своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров на территории лесного фонда в регионе работает 20 лесопожарных станций при лесхозах и пять лесопожарных станций при ГБУ «Лесопожарный центр». Также ведется космический, авиационный и наземный мониторинг.
Минлесхоз РТ напоминает, что в лесах категорически запрещено оставлять либо сжигать мусор, поджигать сухую траву, разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, бросать на землю непотушенные спички и окурки, использовать неисправный транспорт, выдающий искры, а также пиротехнику.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах чревато штрафом, размер которого для граждан составляет до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – до 400 тыс. рублей.
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