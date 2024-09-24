Минлесхоз РТ сообщил о пятикратном снижении количества возгораний возле леса

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 310 термических точек и 189 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Для сравнения, ровно год назад количество термоточек было больше в 3,6 раза, а возгораний — почти в пять раз. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Количество возгораний на землях возле леса в 2024 году снизилось по сравнению с прошлым годом благодаря более благоприятным погодным условиям», — сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По данным спикера, наибольшее количество возгораний в этом году зафиксировано в Лаишевском районе (14 случаев), Чистопольском (10), Елабужском (10), Верхнеуслонском (9). Также в 2024-м было два лесных пожара на землях особых охраняемых природных территорий на общей площади 2,15 га

В пресс-службе Минлесхоза РТ напомнили, что безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа, находящихся в составе лесхозов, а также пять лесопожарных станций третьего типа в составе лесопожарных центров. Авиационное патрулирование лесов проводится по утвержденным маршрутам. В этом году проведено 67 авиапатрулирований общей продолжительностью 300 часов.