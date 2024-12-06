Минлесхоз РТ сообщил о планах увеличить выплаты молодым специалистам

Единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в лесную отрасль, планируют увеличить в Татарстане. Выплаты для выпускников СПО увеличат со 150 тыс. до 300 тыс. рублей, а для выпускников вузов — с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Татарстане реализуются меры поддержки молодых специалистов лесной отрасли. На получение выплаты могут претендовать молодые специалисты в возрасте до 30 лет, окончившие учебные заведения лесного профиля и обязующиеся проработать в учреждениях не менее трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки», — рассказал он.

В настоящее время рассматривается вопрос увеличения выплат, документы проходят стадию согласования, уточнил министр.

Кроме того, в республике активно развивается движение школьных лесничеств. Только за два последних года были созданы 39 новых школьных лесничеств на базе школ. Всего на начало декабря по Татарстану создано 174 объединения с общим охватом более 2 тыс. учащихся.