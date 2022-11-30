Минлесхоз РТ сообщил о падении спроса на живые новогодние ели в Татарстане

В последние годы жители Татарстана всё реже и реже покупают на новогодние праздники живые ели. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Тенденция такова, что спрос падает, с каждым годом мы реализуем меньше живых елок. Частный бизнес непосредственно закупает елки в лесхозах или питомниках. Мы видим завозные елочные базары, но тенденция такова, что там падает спрос», — констатировал спикер.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Равиль Кузюров рассказал, что на протяжении ряда лет украшает свой дом на новогодние праздники искусственной елью.