Минлесхоз РТ сообщил о двукратном росте числа возгораний возле леса

С начала года в Татарстане зарегистрированы 524 термические точки и 350 возгораний на землях, граничащих с лесом. Число термоточек в этом сезоне в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, а количество возгораний – в 2,3 раза. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Минлесхозе РТ.

«К счастью, лесных пожаров в этом году не было. Прошедшие дожди положительно сказались на лесопожарной ситуации в регионе. В настоящее время наблюдается второй класс пожарной опасности в лесах», – рассказал директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

В прошлом году в связи с продолжительной жарой и засухой в Татарстане ограничения пребывания граждан в лесах вводились три раза. Они действовали до 17 октября.

«Пожароопасный сезон в лесах в этом году будет закрыт ориентировочно в середине октября», – добавил Гайфуллин.