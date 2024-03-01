Минлесхоз РТ: решение Путина о повышении зарплат лесников актуально и своевременно

Решение Президента России Владимира Путина о повышении зарплат специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, обозначенное в послании Федеральному Собранию, очень актуально и своевременно. Об этом сообщил «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Хочется выразить особые слова благодарности от всех лесников Республики Татарстан за решение главы государства о необходимости повышения заработных плат специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве. Проблема в этой сфере действительно есть, и мы очень ждали ее решения», - сказал он.

Спикер отметил, что также при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2020 году в республике был повышен уровень зарплаты работников государственных казенных учреждений – лесничеств.

Министр добавил, что в дальнейшем регион продолжит системную работу по лесовосстановлению, защитному лесоразведению, охране лесов от пожаров и незаконных рубок, защите деревьев от вредителей и болезней. Особое внимание при этом будет уделено организации акций по посадке деревьев.

Татарстан за последние годы был неоднократно отмечен в числе регионов-лидеров по проведению акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». В республике в рамках акций ежегодно высаживается около 3 млн саженцев. Так, в прошлом году республика победила в номинации «Самый результативный и активный регион» в рамках акции «Сохраним лес».