Минлесхоз РТ рассказал о профилактике коррупции в лесничествах и лесхозах

В этом году Минлесхоз Татарстана проверил сведения в отношении 45 госслужащих и 59 руководителей подведомственных учреждений. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Перед вступлением в должность каждого специалиста проводится работа по противодействию коррупции, разъясняются требования действующего законодательства. За год проведено три заседания комиссии по противодействию коррупции и одно заседание по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. На них обсуждались мероприятия для профилактики коррупционных проявлений», - рассказал он.

Особое внимание уделяется достоверности и полноте представляемых госслужащими ежегодных сведений о доходах, расходах и имуществе. Такие данные предоставляют не только сотрудники министерства, но и руководители подведомственных учреждений – лесничеств и лесхозов республики. Кроме того, в этом году в министерстве прошла проверка, организованная Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.