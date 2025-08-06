Минлесхоз РТ проверил сведения о доходах 56 руководителей

С начала года Минлесхоз Татарстана проверил сведения в отношении 49 государственных гражданских служащих и 56 руководителей подведомственных учреждений. Об этом «Татар-информу» сообщила завсектором по вопросам государственной службы и кадров Министерства лесного хозяйства РТ, ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений Эльвира Зиятдинова.

«Данные были поданы в ходе декларационной кампании. Сектором проверены достоверность и полнота представленных специалистами сведений о доходах, расходах и имуществе», – сказала она.

Для предотвращения коррупционных правонарушений специалистами министерства проводятся специальные мероприятия, в том числе антикоррупционная пропаганда и юридическое просвещение. Эта работа направлена на профилактику коррупции в лесной отрасли, добавила Зиятдинова.

С каждым специалистом, поступившим на госслужбу или на должность руководителя подведомственного учреждения, проводится информационная работа, разъясняются требования действующего законодательства в сфере противодействия коррупции. В этом году на госслужбу были приняты 7 человек, со всеми проведена профилактическая беседа.

«С начала года прошли два заседания комиссии при Министре лесного хозяйства Республики Татарстан по противодействию коррупции. Кроме того, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций от угроз, связанных с коррупцией, продолжает работу «телефон доверия». С начала года обращений о коррупционных нарушениях в работе должностных лиц министерства не поступало», – заключила Зиятдинова.