Минлесхоз РТ продолжит авиапатрулирование лесов до середины осени

С начала пожароопасного сезона работники лесной отрасли провели 36 авиапатрулей лесов общей продолжительностью более 170 часов. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня завсектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«Авиапатрулирование – эффективный способ мониторинга. Благодаря облетам оперативно выявляем очаги возгораний и другие нарушения лесного законодательства. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и минимизировать ущерб лесному фонду», – отметил он.

Авиапатрули проводятся на самолете Cessna-172 по четырем маршрутам. Общая протяженность маршрутов составляет 2190 километров.

«Протяженность самого длинного маршрута – 5 часов. Всего в этом году предусмотрено 265 летных часов», – добавил Сенгатуллин.

Авиапатрули лесов проводятся благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Авиапатрули проводятся, когда высокой класс пожарной опасности в лесах. Если осенью будет сухо и жарко, то могут продлиться до середины октября», – уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Региональный проект «Сохранение лесов в РТ» национального проекта «Экологическое благополучие» стартовал в начале 2025 года. Проектом предусмотрены три целевых индикатора, в том числе увеличение площади лесовосстановления по сравнению с площадью вырубленных и погибших насаждений, сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда и увеличение площадей лесов.