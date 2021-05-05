Минлесхоз РТ призывает проголосовать за республику в конкурсе «Российское дерево года»

Министерство лесного хозяйства РТ призывает жителей Татарстана проголосовать за республику в конкурсе «Российское дерево года — 2021».

Татарстан представляет ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), которая произрастает на территории государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Долгая Поляна». Это дерево получило статус всероссийского значения «Дерево — памятник живой природы» в 2012 году. Возраст ели — 134 года, высота — более 30 метров.

В конкурсе участвуют 47 уникальных исторических деревьев. Голосование продлится до 1 августа.

Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года.