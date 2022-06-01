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Экология
1 июня 2022  15:56
Наталья Рыбакова

Минлесхоз Татарстана приступил к авиапатрулированию лесов с воздуха

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Минлесхоз Татарстана приступил к авиапатрулированию лесов с воздуха. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Кукморском районе Татарстана первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Министерством лесного хозяйства РТ разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, проверены лесопожарные станции, утверждены маршруты наземного патрулирования лесного фонда, сформированы лесопожарные формирования и мобильные группы пожаротушения. Заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда Татарстана с авиакомпанией „Восход“ более чем на 10 млн рублей. Сейчас в республике установился третий класс пожароопасности, поэтому авиапатрулирование уже началось», — сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/ ИА «Татар-информ»

Спикер предупредил, что в случае установления высоких температур, четвертого и пятого классов пожарной опасности Минлесхозом РТ будет инициировано введение режима ограничения пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ. В прошлом году такие ограничения вводились пять раз.

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