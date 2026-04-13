Минлесхоз РТ предупредил о высоких штрафах за нарушение пожарной безопасности в лесах

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в Татарстане действуют штрафы. В условиях особого противопожарного режима санкции возрастают до 1 млн рублей на юридических лиц. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в «Татар-информе».

Он напомнил ключевые запреты, действующие в лесах в пожароопасный период:

– запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

– бросать в лесу горящие спички, окурки, стекло;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в непредусмотренных для этого специальных местах;

– выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;

– засорять лес отходами производства и потребления.

«Законодательством предусмотрены серьезные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административный штраф на граждан в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – до 50 тыс. рублей, юридических лиц – до 400 тыс. рублей», – сообщил Кузюров.

Если нарушение повлекло лесной пожар и лесам был причинен ущерб, содеянное может повлечь уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ.

«В условиях особого противопожарного режима санкции значительно ужесточаются: наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, на юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей», – подчеркнул Кузюров.