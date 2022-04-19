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Экология
19 апреля 2022  10:14
Наталья Рыбакова

Минлесхоз РТ предупредил о начале пожароопасного периода после 25 апреля

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С учетом затянувшегося прихода весны и прогноза Гидрометцентра РТ ожидается, что пожароопасный период 2022 года в Татарстане будет открыт после 25 апреля. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Пожароопасный сезон в лесах еще не открыт из-за не полностью сошедшего снежного покрова. С учетом затянувшейся весны и прогнозных данных Гидромета РТ ожидается, что пожароопасный период будет открыт с установлением устойчивой сухой погоды после 25 апреля текущего года», — отметил глава Минлесхоза.

«Согласно прогнозу ФБУ „Авиалесоохрана“, наиболее повышенная пожарная опасность на территории Татарстана ожидается в июне и июле 2022 года», — уточнил он. 

#минлесхоз рт #пожароопасный период
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