Минлесхоз РТ предупредил о начале пожароопасного периода после 25 апреля

С учетом затянувшегося прихода весны и прогноза Гидрометцентра РТ ожидается, что пожароопасный период 2022 года в Татарстане будет открыт после 25 апреля. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Пожароопасный сезон в лесах еще не открыт из-за не полностью сошедшего снежного покрова. С учетом затянувшейся весны и прогнозных данных Гидромета РТ ожидается, что пожароопасный период будет открыт с установлением устойчивой сухой погоды после 25 апреля текущего года», — отметил глава Минлесхоза.

«Согласно прогнозу ФБУ „Авиалесоохрана“, наиболее повышенная пожарная опасность на территории Татарстана ожидается в июне и июле 2022 года», — уточнил он.