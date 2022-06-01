Минлесхоз РТ предложил возобновить рубку перестоя на охраняемых лесных территориях

Фото: Наталья Рыбакова/ИА "Татар-информ"

Согласно действующему российскому законодательству, сейчас существуют ограничения на ведение лесоводства на особо охраняемых участках, там запрещены рубки. За изменение этой нормы на федеральном уровне выступает Минлесхоз Татарстана.

«Лесу нужен уход, он себя не совсем комфортно чувствует, развиваются различные болезни, появляется высокая пожароопасность. Мы с этим не согласны. На всех участках, какие бы категории лес не имел, везде должна быть рука лесника. В лесу на каждом участке должен быть уход», — сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на выездном совещании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Кукморском районе Татарстана.

Он пояснил, что татарстанское министерство выступило с законодательной инициативой, поскольку действующее законодательство не позволяет проводить агротехнические рубки на некоторых участках леса.

«Мы вносим инициативы, чтобы это изменить и сделать здоровее лес. Лес без руки умелого лесника не может воспроизводиться и расти», — подчеркнул Кузюров.

Министерством Президенту РТ были обозначены проблемы, возникающие при осуществлении полномочий, переданных Российской Федерации в области лесных отношений. Президентом Татарстана данные предложения были направлены в Минприроды РФ. В начале 2022 года указанные проблемы были также озвучены на встрече Рустама Минниханова с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.