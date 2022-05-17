Минлесхоз РТ показал, насколько Татарстан готов к пожароопасному сезону 2022 года

По оценке Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, Татарстан готов к пожароопасному периоду 2022 года. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура на лесопожарную станцию в селе Высокая Гора директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В этом году пожароопасный сезон [был] открыт 25 апреля и продлится в нашем регионе до 15 октября. В зависимости от погодных условий он может завершиться раньше или позже. С 25 апреля по 15 мая был введен особый противопожарный режим. Пожарную безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ „Лесхоз“, пять лесопожарных станций в составе ГБУ РТ „Лесопожарный центр“», — отметил он.

В ходе подготовки к пожароопасному периоду в Татарстане был разработан сводный план тушения лесных пожаров, проверены все лесопожарные станции и пункты хранения противопожарного инвентаря, сформированы лесопожарные формирования и мобильные группы пожаротушения. Ситуация с лесными пожарами держится на контроле благодаря региональному диспетчерскому управлению, ведется наземное и воздушное патрулирование.

«У нас есть два вида патрулирования. Для наземного патрулирования утверждены 239 маршрутов на транспорте и пешим ходом по лесным дорогам, просекам и окраинам. Кроме того, ведется авиапатрулирование по трем авиамаршрутам», — добавил Гайфуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«На подъезд к месту пожара нам дается до трех часов времени, это зависит от рельефа местности, проезда и погодных условий. Трудно тушить пожары в болотах, у нас таких участков немного, но есть торфяники. Затруднено тушение пожаров в горах на юго-востоке Татарстана, куда трудно подняться, а огонь быстро распространяется», — проинформировал директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр».

Он напомнил, что в 2021 году в труднодоступных местах произошло два крупных пожара — в Лениногорском и Альметьевском районах. Их локализация занимала по времени от трех часов до суток, далее шла ликвидация. Всего в прошлом году в Татарстане было 26 лесных пожаров на площади 224 гектара, из них 19 лесных пожаров произошли непосредственно в лесном фонде. На тушение огня лесопожарные службы, специалисты лесхозов, лесничеств, лесопожарных центров и МЧС России выезжали вовремя.

«В целом по республике на сегодняшний день в лесах ситуация стабильная, это связано с погодными условиями. В майские праздники, когда люди отдыхали и выходили в лес, были дожди. Погода нам позволила выйти на природу. У нас есть два особых пожароопасных времени — ранняя весна и осень. Весной выходит прошлогодняя сухая трава, и если нет дождей, то до выхода новой травы возникают беглые пожары. Если осень сухая, то опавшая листва и сухая трава также способствуют возникновению пожаров», — пояснил Гайфуллин.

Согласно его данным, в 90% причинами пожаров служит человеческий фактор. К примеру, бывают случаи, когда на дачных участках люди собирают мусор, сжигают, и его разносит ветром. В таких случаях высока вероятность перехода огня на земли лесного хозяйства.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Чтобы предотвратить такие происшествия, ежегодно до пожароопасного периода и в пожароопасный сезон в районах проводятся сходы граждан. На встречах выступают сотрудники Минлесхоза РТ, лесничеств и лесопожарных центров.

«Мы ведем плотную агитационную деятельность, проводим мастер-классы для учащихся школ и техникумов, рассказываем ребятам о причинах возникновения пожаров и их последствиях. Со школьной парты воспитываем у детей любовь и бережное отношение к природе», — заключил Гайфуллин.

В пресс-службе Минлесхоза РТ напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности влечет административные штрафы для граждан в размере до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей. Если нарушение повлекло возникновение лесного пожара и лесам был причинен ущерб, то содеянное может повлечь уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ.

В ходе сегодняшнего пресс-тура на лесопожарную станцию журналистам продемонстрировали пожарную технику, а также способы и приемы тушения лесных пожаров. Как выяснилось, реализация регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Экология» существенно помогает обновлять парк техники подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, повышать эффективность охраны лесов от пожаров и работ по воспроизводству лесов. Так, в этом году по региональному проекту закуплены и переданы лесхозам 13 единиц техники, в том числе шесть тракторов «Беларус-82.1» и семь пожарных полуприцепов.