Минлесхоз РТ подготовил 350 га территорий под посадку лесных культур

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Специалисты Минлсехоза Татарстана подготовили почвы под посадку лесных культур в 2024 году. Работы проведены на площади 350 гектаров. О ходе осеннего лесокультурного сезона рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, дополнены лесные культуры на площади 3,1 гектара. Мероприятия предусмотрены по региональному проекту «Сохранение лесов», который реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Как добавил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Тимур Галиев, в республике ведется сбор желудей дуба черешчатого — заготовлено уже 8 тонн. После этого специалисты приступят к инвентаризации посадочного материала, чтобы оценить масштабы лесокультурной кампании следующего года.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.