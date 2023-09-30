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Минлесхоз РТ подготовил 350 га территорий под посадку лесных культур
Специалисты Минлсехоза Татарстана подготовили почвы под посадку лесных культур в 2024 году. Работы проведены на площади 350 гектаров. О ходе осеннего лесокультурного сезона рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, дополнены лесные культуры на площади 3,1 гектара. Мероприятия предусмотрены по региональному проекту «Сохранение лесов», который реализуется в рамках национального проекта «Экология».
Как добавил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Тимур Галиев, в республике ведется сбор желудей дуба черешчатого — заготовлено уже 8 тонн. После этого специалисты приступят к инвентаризации посадочного материала, чтобы оценить масштабы лесокультурной кампании следующего года.
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