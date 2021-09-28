Минлесхоз РТ: По нацпроекту «Экология» в Татарстане восстановлено 1000 га леса

Благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Татарстане проведены работы по содействию естественному лесовосстановлению на площади 1000 га. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В республике создаются благоприятные условия для естественного возобновления ценных пород путем минерализации поверхности почвы и естественного заращивания при валке деревьев. В этом году такие работы будут выполнены на площади 2,3 тыс. га», – сказано в сообщении

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2019 года. Его главная цель заключается в обеспечении баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и «ущерб от лесных пожаров».