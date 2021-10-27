Минлесхоз РТ: По нацпроекту «Экология» работы по лесовосстановлению выполнены на 100%

В Татарстане завершены работы по лесовосстановлению, проводимые в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Работы проведены на площади 3,8 тыс. гектаров, из них посадка лесных культур — на 1,4 тыс. гектаров, мероприятия по естественному лесовосстановлению — на 2,3 тыс. гектаров, комбинированному лесовосстановлению — 4 гектара и лесоразведению — 105 гектаров», — пояснили в ведомстве.

Одним из целевых индикаторов регионального проекта является «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». В 2019 году площадь выбытия лесов в результате вырубки составила 2,4 тыс. гектаров, а площадь погибших лесных насаждений — 167 гектаров. Площадь лесовосстановления в 2021 году достигает 3,8 тыс. гектаров.

«Значение целевого индикатора составляет 144%. Таким образом, мы достигли цели, обозначенной к выполнению в 2024 году, обеспечив баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%», — подчеркнул министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Кроме того, специалисты подведомственных учреждений Минлесхоза РТ собрали 1224 килограмма семян основных лесообразующих пород.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.