Минлесхоз РТ: «По количеству школьных лесничеств Татарстан – первый в России»

Сегодня в Татарстане действует более 190 школьных лесничеств, в которых занимаются более 2,5 тыс. учащихся. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С начала года в Татарстане создано 14 новых школьных лесничеств в Набережных Челнах, Чистополе, Балтасинском, Заинском и Черемшанском районах. Их работа координируется Министерством лесного хозяйства РТ и Министерством образования и науки РТ. По количеству школьных лесничеств мы на первом месте в России», – рассказал он.

Средний возраст участников школьных лесничеств составляет 14 лет. У каждого школьного лесничества есть руководитель-педагог и куратор от подведомственного учреждения Минлесхоза РТ, которые проводят для ребят уроки, лекции, презентации, мастер-классы, конкурсы, викторины.