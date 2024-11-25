Минлесхоз РТ: Площадь очагов непарного шелкопряда в лесах сократилась почти в 28 раз

Проводить мероприятия по уничтожению или подавлению непарного шелкопряда в лесах Татарстана в 2025 году не планируется. К такому выводу пришли специалисты по итогам осенних обследований, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Осенью специалисты Центра защиты леса РТ провели учет яйцекладок непарного шелкопряда на территории 19 лесничеств. Установлено, что площадь очагов непарного шелкопряда уменьшилась в 27,9 раза в результате проведенных мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в этом году, а также затухания под воздействием естественных факторов», - рассказали в пресс-службе.

В июне 2024 года были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителя на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на площади 12,2 тыс. га. Обработка лесных насаждений проводилась наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата.

«На основании данных осеннего учета непарного шелкопряда, представленного Центром защиты леса РТ установлено, что в следующем году нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений. В связи с этим было принято решение не проводить мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в 2025 году», – прокомментировал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.