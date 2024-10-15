Минлесхоз РТ: Около 1% лесов Татарстана поражены болезнями

В Татарстане проведены работы по лесопатологическому обследованию лесных насаждений на площади 3,8 тыс. га. По итогам проведенной работы назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1,8 тыс. га. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«Цель обследования заключается в определении санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений и подготовке необходимой документации для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. В этом году в Татарстане работы по лесопатологическому обследованию лесных насаждений проведены на площади 3,8 тыс. га, что составляет 160% от плана», – заметил он.

По словам Сенгатуллина, работы еще не завершены и будут проводиться до конца года.

«В республике наиболее распространены стволовая гниль, губка корневая, трутовик ложный, бактериальные заболевания березы. Площадь насаждений, пораженных болезнями, составляет всего около 1%», – добавил завсектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ.

Как уточнили в пресс-службе, санитарно-оздоровительные мероприятия в республике на сегодняшний день выполнены на площади 700 га, что составляет 70% от плана.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от вредителей и болезней», – пояснили в пресс-службе.

Проведение работ по лесопатологическому обследованию лесных насаждений и санитарно-оздоровительных мероприятий способствует достижению главных целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».