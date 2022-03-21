Минлесхоз РТ объяснил, для чего в Татарстане ежегодно вырубают 2,4 млн кубометров леса

В лесах Татарстана ежегодно нужно вырубать 2,4 млн кубометров леса. Таким образом, при рубках обновляется лесной фонд, когда вместо старых деревьев на территориях высаживаются новые. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на мероприятии, посвященном Международному дню лесов, в Казани.

«Важно отметить, что сохранение лесов – это не только защита от пожаров, вредителей и борьба с нарушителями, но и обеспечение его правильного использования. Многие критикуют лесоводов за то, что рубится лес. Зачем это делать, если его и так недостаточно? На самом деле лес нужно рубить своевременно, при этом возраст рубки деревьев определяется в зависимости от биологических особенностей», - сказал он.

К примеру, березу срубают примерно к сорока годам. Если этого не сделать, то дерево деградирует, усыхает, падает и создает источник пожарной опасности либо болезней. Вместо того чтобы вырабатывать кислород, лес начинает его потреблять и выделять углекислый газ. Это то, что называется гниющим лесом. Для рубки в Татарстане применяется лесозаготовительная техника – харвестеры и форвардеры.