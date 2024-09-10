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Минлесхоз РТ объяснил, почему леса не закроют для посещения этой осенью
Несмотря на четвертый класс пожарной опасности, установившийся из-за аномального тепла в сентябре в Татарстане, Минлесхоз Татарстана не намерен выступать с ходатайством о закрытии лесов для посещения в третий раз в этом сезоне. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.
«Обстановка контролируемая. Сейчас вечерние температуры воздуха прохладные, что способствует сохранению влажности», - отметил он.
Спикер добавил, что патрулирование лесов проходит ежедневно, в выходные их проводят в усиленном режиме. Пожароопасный период в Татарстане завершится не раньше октября, сказал Кузюров.
В настоящее время в республике зарегистрированы 294 термические точки и 175 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Их количество ниже аналогичных прошлогодних показателей в 3,7 раз и в 5 раз соответственно.
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