Минлесхоз РТ назвал три причины возгораний возле леса

С начала года в Татарстане зафиксировано 239 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Причины их возникновения назвал «Татар-информу» заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«Чаще всего к пожарам в лесах и возгораниям возле лесного фонда приводит сжигание сухой травы и мусора, разведение костров и неосторожное обращение с огнем. Обычно лесные пожары происходят по вине человека», – сказал он.

В этом году зафиксированы два лесных пожара на землях ООПТ на площади 2,15 га. На землях лесного фонда ни одного пожара не зарегистрировано.

Сенгатуллин напомнил, что в этом году в республике ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводились три раза. Последнее было установлено со 2 октября на 21 календарный день, но из-за благоприятных погодных условий его отменили раньше срока. Для сравнения, в прошлом году леса в республики закрывали для посещения шесть раз, последнее ограничение было установлено 26 сентября сроком на 21 день.