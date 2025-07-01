news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 июля 2025 15:16

Минлесхоз РТ назвал районы, лидирующие по агротехническому уходу за лесом

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане выполнены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 1,9 тыс. га. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Тимур Галиев.

«Агротехнический уход за лесными культурами – важный этап, обеспечивающий успешное приживание, полноценное развитие и рост лесных культур. В рамках комплекса мероприятий осуществляются рыхление почвы, уничтожение сорной растительности и оправка растений. В числе лидеров по объемам выполненных работ – сотрудники Кзыл-Юлдузского, Нурлатского и Тетюшского лесхозов республики», - отметил он.

Всего в этом году агротехнические уходы запланированы на площади 15,1 тыс. гектаров. Проведение работ по агротехническому уходу за лесными культурами соответствует целям и задачам регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

#минлесхоз рт #лесные насаждения #лесовосстановление #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025