Минлесхоз РТ назвал продолжительность пожароопасного периода в этом году

В настоящее время в Татарстане наблюдаются третий и четвертый классы пожарной опасности в лесах. По прогнозу, такая пожароопасная обстановка сохранится до конца месяца. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Ожидается, что класс пожарной опасности не снизится до конца сентября. Однако введение ограничений на пребывание граждан в лесах не планируется. В этом году планируем закрыть пожароопасный сезон в лесах в середине октября», - отметил завсектором охраны и защиты лесного фонда министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

В прошлом году в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах Татарстана шесть раз вводились ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств. Они действовали до 16 октября. В этом году такие ограничения вводились всего два раза, они действовали до 25 июля.

Средняя продолжительность пожароопасного периода в республике за последние пять лет составляет 188 дней. В 2023 году пожароопасный сезон в лесах республики был закрыт 13 октября, а его продолжительность из-за длительной жары и засухи составила196 дней.