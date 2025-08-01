Минлесхоз РТ назвал причины двукратного роста возгораний возле леса

С начала 2025 года в Татарстане зарегистрированы 502 термические точки, 347 возгораний на землях возле леса. Число термоточек превышает аналогичный прошлогодний показатель в два раза, а количество возгораний – в 2,3 раза, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«На рост возгораний возле леса повлияли погодные условия, аномальная жара. Кроме того, в этом сезоне весна была ранней. Много термоточек и возгораний зафиксировано в апреле», - отметили в пресс-службе.

К счастью, лесных пожаров пока не было. Сейчас в регионе установлен третий класс пожарной опасности в лесах. Для обеспечения пожарной безопасности в регионе проводят космический, авиационный и наземный мониторинг.