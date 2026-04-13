Минлесхоз РТ назвал месяцы с высоким риском возникновения пожаров в лесах

Особенно напряженные периоды в новом пожароопасном сезоне в Татарстане будут в апреле и мае. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Риск возникновения пожаров в лесах сохраняется с начала пожароопасного периода и до октября. По прогнозу Гидрометцентра России, в 2026 году повышенная пожарная опасность в лесах республики ожидается также в июле и сентябре», – отметил он.

Равиль Кузюров сообщил, что если пожарная опасность достигнет четвертого и пятого классов, то Минлесхоз РТ инициирует ограничительные меры по пребыванию людей в лесах и въезду в них транспортных средств. В прошлом году подобные ограничения вводились с 31 мая по 20 июня.