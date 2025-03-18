Минлесхоз РТ назвал месяцы, когда наиболее высок риск пожаров в лесах

Риск возникновения лесных пожаров в Татарстане ежегодно сохраняется в течение всего пожароопасного периода, который длится вплоть до октября. Однако особенно критичными месяцами в этом году станут апрель и май. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В апреле, пока не вырастет зеленая трава, если почва останется сухой, будут созданы идеальные условия для возникновения и распространения пожаров. Поэтому в этот период нужно соблюдать осторожность и быть внимательными к любым действиям, которые могут спровоцировать возгорания», – сказал он.

Кузюров отметил, что ежегодно в мае возрастает рекреационная нагрузка на леса. С наступлением теплых праздничных дней люди массово выезжают на природу для отдыха и пикников.

«Мы призываем всех граждан помнить о правилах пожарной безопасности и соблюдать их, чтобы минимизировать риски», – сказал Кузюров.

Повышенная пожарная опасность ожидается в апреле на юго-западной части республики и в мае на всей территории Татарстана. А с начала года в республике уже зарегистрировано шесть термических точек и один случай возгорания на приграничных с лесом землях. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года зафиксировали две термоточки и один случай возгорания.

«На землях сельхозназначения и в населенных пунктах запрещается выжигание сухой травы. Сельхозтоваропроизводителей, допустивших возникновение пожаров в результате выжигания сухой травянистой растительности, могут не только оштрафовать, но и лишить субсидий», – предупредил Кузюров.

Он также напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима чревато штрафом для граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.