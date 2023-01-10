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Экология
10 января 2023  07:37

Минлесхоз РТ напомнил о прямой линии для жалоб на нарушения лесного законодательства

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Татарстанцы могут оставить жалобы на нарушения лесного законодательства. Обращения принимаются диспетчерской службой Лесопожарного центра и в мобильном приложении «Народный контроль», напоминает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В ведомстве рассказали, что на прямую линию лесной охраны (8-800-100-94-00) в прошлом году поступило 68 обращений, касающихся незаконных рубок, возгораний в лесах и прочих нарушений. Еще 63 раза татарстанцы обращались на стационарный номер 8 (843) 221-37-95, а через службу «ГЛОНАСС+112» поступило еще 516 сообщений.

«Все обращения были переданы в структурные подразделения министерства и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством», — заверили в ведомстве.

#минлесхоз рт
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