Минлесхоз РТ напомнил о необходимости принятия закона об увеличения расчетной лесосеки

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров

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Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», предусматривающий двукратное увеличение расчетной лесосеки, должен быть принят в скором времени во втором чтении. Инициатива разработана с участием Минлесхоза РТ.

Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на прошедшем в Казани мероприятии, посвященном Международному дню лесов.

«Во втором чтении ожидаем принятие законопроекта, который наделит наши лесхозы правом изъятия переспелых и перестойных насаждений, которых у нас очень много в лесном фонде», – пояснил он.

В первом чтении документ был принят в ноябре 2024 года.

Первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов объяснил, что леса – живой организм, который растет и стареет.

«Его (лес – прим. Т-и) нужно вырубать вовремя, чтобы соблюдать баланс выбытия и также вовремя восстанавливать», – добавил Зарипов.