Минлесхоз РТ: На каждого татарстанца приходится 30 соток леса

На каждого жителя Татарстана приходится в среднем 30 соток лесной площади, в то же время в среднем по стране данный показатель соответствует 5,3 га. Такие данные озвучил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню лесов.

«В настоящее время леса занимают 17,5% территории Татарстана. Кроме того, более 2% территории охватывают защитные насаждения. Таким образом, общая залесенность республики составляет 19,6%. Однако, чтобы жилось более комфортно, лесная территория должна составлять 25%. Леса в Татарстане распределены неравномерно. Есть районы, где их доля превышает 40%, например, Нурлатский район. А есть районы, где лесов практически нет. В частности, Дрожжановский и Чистопольский районы», – сказал он.

Чтобы повысить лесную территорию всего на один процент, в Татарстане нужно посадить новые лесные насаждения на площади в 65 тыс. гектаров. Для того, чтобы деревья выросли, должны пройти десятки лет.

«Одной из важнейших задач лесного хозяйства сегодня является реализация регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ в рамках национального проекта „Экология“. Ключевым показателем проекта является отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», — отметил Кузюров.

В республике площади лесовосстановительных работ в разы превышают площади рубок. Так, в прошлом году показатель составил 158%.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.