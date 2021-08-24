Минлесхоз РТ: Лесные пожары в Марий Эл не представляют опасности для Татарстана

Лесам Татарстана, находящимся на границе с Марий Эл, в настоящее время лесные пожары не угрожают. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Для обеспечения безопасности граничащих лесов еще в 2010 году по поручению Президента и Правительства РТ были выполнены разграничительные полосы. Это стометровые полосы, способствующие нераспространению огня. Мы поддерживаем их в активном состоянии. Буквально на прошлой неделе были даны дополнительные поручения нашим лесхозам еще раз провести превентивные меры по опашке, сносу необходимых препятствий и круглосуточному патрулированию», — сказал он.

Спикер отметил, что в Марийской Республике активные зоны горения наблюдаются на территории Медведевского района. Эти места находятся западнее Йошкар-Олы.

«Нашим границам пока угрозы нет. Со стороны Башкортостана наши леса делятся рекой Ик. В местах, где есть соприкосновение, используем в качестве барьера полосы. Там тоже организовано ежесуточное патрулирование», — подчеркнул Кузюров.