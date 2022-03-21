Минлесхоз Татарстана: Трудностей с техникой из-за санкций не будет

Никаких трудностей с запасами семян и техникой у лесников Татарстана в связи с введением санкций не будет. Об этом министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сказал перед торжественным мероприятием в Казани, посвященным Международному дню лесов.

«Мы в целом подготовлены, системная работа ведется ежегодно. В этом году не ощущаем каких-либо затруднений в части семенного потенциала, в части заготовительной техники, которая у нас работает круглый год. 90% техники у нас отечественного и белорусского производства. Лесная отрасль успешно пройдет экономические сложности, которые сегодня в целом испытывает наша страна. Думаю, что проблем в части воспроизводства лесов не будет», — сказал он.

Для рубки леса в Татарстане применяется самая современная лесозаготовительная техника — харвестеры и форвардеры. Как пояснил корреспонденту «Татар-информа» начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Тимур Галиев, на сегодняшний день импортные агрегаты есть почти в каждом лесничестве.

«У нас с 2011 по 2013 год была закуплена импортная лесозаготовительная техника, которая рубит и пакетирует древесину. С 2013 года мы активно стали закупать такую технику белорусского производства. На сегодняшний день практически в каждом лесничестве эти агрегаты у нас работают», — сказал он.

Кузюров добавил, что в части семян и саженцев лесная отрасль республики полностью обеспечена своими запасами — импортные семена не закупаются.

«Мы сами их воспроизводим, в республике 51 базисный лесной питомник. Кроме того, у нас лесной семенной центр европейского уровня в Сабинском районе, где 12 млн сеянцев ежегодно воспроизводим. Это полностью обеспечивает нашу потребность», — отметил спикер.

Кузюров также напомнил, что лесной селекционный семеноводческий центр в Сабинском районе работает с 2012 года. По сути – это завод с теплицами, выпускающий сеянцы в промышленных масштабах, в том числе более 2 тыс. кг элитных семян в год.

«За 11-12 месяцев здесь вырастают сеянцы высотой 30-35 см, в то время как в обычных питомниках сеянцы достигают этой величины за три года. На сегодняшний день все наши подведомственные учреждения, а это 31 государственное бюджетное учреждение „лесхоз“, обеспечены необходимым количеством посадочного материала», — заключил министр.