Минлесхоз РТ: количество термоточек в лесах Татарстана выросло почти в два раза

В 2021 году в Татарстане зарегистрировано 802 термических точки, что в 1,7 больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«На 22 июня по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на территории республики зарегистрированы 802 термических точки, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 463 термоточки», — сказал он.

Спикер отметил, что в связи с аномальной жарой постановлением Кабмина РТ ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств сроком на 21 календарный день. Постановление вступило в силу 16 июня.

Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики, до 6 июля. Если пожароопасная обстановка в лесах сохранится, то действие постановления может быть продлено, отметил Зарипов.