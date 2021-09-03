Минлесхоз РТ завершил оцифровку всех госуслуг к 1 сентября

Минлесхоз РТ к столетию отрасли оцифровал все 11 госуслуг, оказываемых жителям Татарстана. Об этом сообщил сегодня журналистам перед торжественным мероприятием в Лубянском лесотехническом колледже первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Приоритетным направлением работы на текущий год является оцифровка государственных услуг. Минлесхоз РТ оказывает 11 госуслуг. Стояла задача на 1 сентября оцифровать шесть видов услуг, на сегодня мы смогли оцифровать 100% госуслуг. Четыре из них реализованы на едином портале госуслуг РФ, остальные — на портале госуслуг РТ», — отметил он.

Спикер пояснил, что для граждан это достаточно удобно, поскольку люди могут получить услуги не посещая министерство, не выходя из дома, при помощи любого гаджета. К примеру, это услуги по программе поддержки молодых специалистов, получению выписки из государственного лесного реестра, заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и масса других продуктов.

«В настоящее время уделяется серьезное внимание развитию цифровых технологий в области лесного хозяйства. Завершена работа по переводу лесных карт и планшетов в векторный, цифровой формат. Мы его интегрировали с геопорталом Татарстана. Все лесные службы перешли на электронный формат использования цифровых подложек в ежедневной деятельности», — добавил Зарипов.

Национальный проект «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой проект «Искусственный интеллект».Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.