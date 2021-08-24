Минлесхоз РТ: Из-за жары в Татарстане в пятый раз закроют леса

Из-за высокой пожарной опасности в Татарстане планируется ввести уже пятый за этот сезон запрет на посещение лесов. Инициатива принадлежит Минлесхозу республики, сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ глава ведомства Равиль Кузюров.

«В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах в этом году постановлением Кабинета Министров РТ четыре раза вводились ограничения пребывания граждан в лесах. Ограничения устанавливались в периоды с 14 мая по 3 июня, с 16 июня по 6 июля, с 9 по 29 июля и с 2 по 22 августа. Министерством инициировано продление данного режима, в настоящее время постановление находится на подписи в Кабмине РТ», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, в прошлые годы такой запрет, как правило, вводился один раз либо не вводился вообще. Так, в 2020 году из-за жары ограничение действовало один раз — в июле. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, по состоянию на 24 августа 2021 года в Республике Татарстан были зарегистрированы 1009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату прошлого года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгорания.