Минлесхоз РТ: До 31 декабря в Татарстане будет проходить межведомственная операция «Ель»

С сегодняшнего дня и по 31 декабря в Татарстане в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» будет проходить межведомственная профилактическая операция «Ель», цель которой – сохранение хвойных лесных деревьев в предновогодний период.

«В республике организовано усиленное патрулирование лесных массивов с преобладанием хвойных молодняков, действуют мобильные патрульные группы, в состав которых входят государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками территориальных отделов МВД. Контроль за соблюдением законодательства ведется практически в круглосуточном режиме», – рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

Кроме того, Ахмеров призвал татарстанцев заботиться о лесах и приобретать деревья с соответствующими документами в специализированных магазинах.

В Минлесхозе РТ напоминают, что за незаконную вырубку лесных деревьев предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц он выше – от 20 до 40 тысяч и от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. При этом, если ущерб природе был оценен на сумму более 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

«Помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству. Сумма компенсации рассчитывается индивидуально и зависит от породы дерева, места его произрастания и категории защитности лесов», – пояснили в ведомстве.

О случаях нарушения лесного законодательства можно сообщить в лесную охрану по номеру 8-800-100-94-00 или в «Лесопожарный центр» по телефону 8-843– 221-37-95.