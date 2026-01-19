news_header_top
Общество 19 января 2026 16:40

Минлесхоз РТ для мониторинга лесов использует 37 беспилотников

Беспилотный авиационный парк Министерства лесного хозяйства РТ включает 37 единиц техники, включая модели «Геоскан 801», «DJI Мавик» и «Геоскан Джемини». Они используются для оперативного мониторинга лесов. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии в Казани.

«Вся эта техника зарегистрирована в Росавиации и распределена между специалистами лесного хозяйства для выполнения профильных задач. Параллельно ведется масштабная работа по обучению кадров, только за 2024-2025 годы подготовку прошли более 100 специалистов отрасли, включая сотрудников, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор», – отметил он.

Беспилотники используются для мониторинга пожарной опасности, выявления незаконных рубок, оценки состояния лесов и контроля за исполнением договоров лесопользователями.

«Внедрение беспилотных систем становится важным технологическим инструментом для эффективного управления и охраны лесного фонда республики. В прошлом году все подведомственные учреждения, имеющие на балансе беспилотные летательные аппараты, прошли регистрацию в единой отраслевой платформе, объединяющей специалистов и организации в сфере беспилотных систем "Цифровой реестр кадров БАС"», – отметил Кузюров.

