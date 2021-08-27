Минлесхоз РТ: число возгораний на границах лесных фондов выросло в три раза

В этом году в Татарстане зафиксировано 760 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, что в три раза больше показателей аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 1022 термоточки, что в 1,6 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Кроме того, зафиксировано 760 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, что в три раза больше показателей аналогичного периода 2020 года. К концу августа в прошлом году было отмечено 618 термических точек и 252 случая возгораний», — отметили в пресс-службе.

В этом году на территории республики произошло 14 лесных пожаров на общей площади 160 га. Все они были своевременно ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов республики и территориальных отделов Главного управления МЧС по РТ.